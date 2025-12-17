Logistica focus sull’ampliamento | Siamo pronti a giocarci la partita

Prima della pausa natalizia, si intensificano i confronti sulla logistica in Liguria, con incontri chiave come il tavolo con gli enti locali promosso dalla Regione. Al centro del dibattito, l’ampliamento delle infrastrutture e le nuove opportunità offerte dal Decreto Genova, che mirano a semplificare i processi e rafforzare il ruolo strategico della regione nel settore logistico.

Decreto Genova e logistica semplificata, appuntamenti clou prima della pausa natalizia: il primo venerdì, per un tavolo con gli enti locali promosso dalla Regione Liguria. Il secondo il 22, giorno in cui si riunirà per la terza volta dalla sua costituzione Il Comitato di indirizzo a guida ministeriale deputato a sovrintendere al proseguimento del cammino del Decreto Genova e dei progetti nelle aree individuate come zona a logistica semplificata: fra queste, in area milanese, i Comuni di Melzo e Vignate, Segrate e Pioltello. C’è attesa. Dalla nuova riunione del Comitato di indirizzo potrebbe sortire la quadra su una questione controversa, ovvero la possibilità, o meno, di Segrate e Pioltello, che in tale senso hanno votato in settembre, di “autoescludersi” dalla zls. Ilgiorno.it

