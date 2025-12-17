L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato è congrua la giudice chiude il caso | estinto il reato di reveng porn Condannato l’amico dj

La giudice di Milano ha dichiarato estinto il reato di revenge porn, ritenendo congrua l'offerta di risarcimento di Leonardo Apache La Russa alla ragazza che lo aveva denunciato. La decisione ha chiuso il procedimento, condannando inoltre l’amico dj coinvolto.

È una cifra congrua secondo la gup di Milano, Maria Beatrice Parati, quella offerta da Leonardo Apache La Russa per la ragazza che lo aveva denunciato per revenge porn. La ragazza aveva denunciato il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, anche per violenza sessuale. Quell’accusa però era stata già archiviata. In prima battuta, l’avvocato che assiste la ragazza aveva respinto l’offerta di 25 mila euro avanzata da La Russa jr. Quella cifra però per la giudice è «congrua», abbastanza da far anche estinguere il reato a carico di La Russa. Sempre la Gup con sentenza ha condannato a un anno l’amico dj Tommaso Gilardoni, anche lui imputato per diffusione illecita di immagini senza il consenso della giovane per un altro video di quella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Caso La Russa Junior, il legale della ragazza: “Anche un bacio rubato è violenza sessuale” Leggi anche: Caso La Russa Jr, la ragazza “credibile ma non violentata”: gip archivia l’accusa di stupro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caso La Russa jr, si estingue il reato di revenge porn: Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro - La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che Leonardo Apache La Russa ha offerto per ritirare la querela ... lapresse.it

