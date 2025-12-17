Lodi volto di città mondo | La soddisfazione grande è vedere i minori stranieri prendersi un bel diploma
Lodi si rivela un crocevia di culture e speranze, testimoniando l'importanza dell'inclusione e dell'educazione. Il volto di questa città si arricchisce di storie di successo di minori stranieri che, grazie all'impegno e alla solidarietà, raggiungono traguardi importanti come il diploma, simbolo di un futuro possibile e di un'Italia più accogliente.
"La soddisfazione più grande? Quando vedo i “miei“ ragazzi frequentare le scuole superiori, diplomarsi. Il 50 per cento degli stranieri che sono passati nella nostra associazione hanno poi trovato lavoro, quasi tutti nella logistica". Nino Bonaldi, architetto, è il vicepresidente dell’associazione “Tuttoilmondo“, da 21 anni attiva a Lodi nel settore dell’accoglienza, dell’integrazione e coesione sociale. Lui e i numerosi volontari seguono tanti minori non accompagnati, "nelle nostre aule sono passati circa 5mila stranieri", racconta Bonaldi. Che progetti avete portato avanti in questi anni? "L’obiettivo era di favorire la socializzazione tra migranti e italiani. Ilgiorno.it
