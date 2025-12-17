Locatelli fa eco a Perin | FOTO significativa con David per ribadire l’unione dello spogliatoio! Altra smentita sugli ultimi rumors
Locatelli e David condividono un’immagine simbolica, rafforzando l’unità dello spogliatoio bianconero. Il messaggio del capitano e del suo compagno di squadra arriva come risposta ai recenti rumors, confermando la coesione e la determinazione del gruppo Juventus. Un gesto che sottolinea l’importanza della solidarietà e della forza collettiva in vista delle sfide future.
Locatelli, capitano della Juventus, ha pubblicato un messaggio insieme a Jonathan David per ribadire l’unione del gruppo – FOTO. Alla Juventus i social network diventano lo strumento per inviare messaggi chiari, diretti e inequivocabili, scavalcando indiscrezioni e sussurri di mercato. Nelle ultime ore, a tenere banco nell’ambiente bianconero è il “caso” relativo a Jonathan David, approdato a Torino per fare la differenza, ma finito recentemente al centro di voci riguardanti una sua presunta esclusione dalle dinamiche del gruppo squadra. Voci che, tuttavia, si sono scontrate contro il muro eretto dai leader dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Compleanno Perin, capitan Locatelli celebra uno dei leader dello spogliatoio: il messaggio di auguri sui social da parte del 5 bianconero – FOTO
Leggi anche: Perin spazza via i rumors sullo spogliatoio Juve! La FOTO con David e Thuram non lascia alcun dubbio
