Locatelli fa eco a Perin | FOTO significativa con David per ribadire l’unione dello spogliatoio! Altra smentita sugli ultimi rumors

Locatelli e David condividono un’immagine simbolica, rafforzando l’unità dello spogliatoio bianconero. Il messaggio del capitano e del suo compagno di squadra arriva come risposta ai recenti rumors, confermando la coesione e la determinazione del gruppo Juventus. Un gesto che sottolinea l’importanza della solidarietà e della forza collettiva in vista delle sfide future.

