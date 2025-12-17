' Localize' porta Strania e Fabbrica Pontecorvo all' ExWide

'Localize' presenta un'anteprima della scena musicale emergente di Pisa e dintorni con l'evento di Strania e Fabbrica Pontecorvo all'ExWide. La rassegna offre uno spazio per le giovani band, favorendo la crescita artistica e il confronto tra artisti e pubblico, contribuendo a consolidare il panorama musicale locale.

Torna Localize, la rassegna dell’Exwide che dà spazio alla nuova scena musicale di Pisa e dintorni: band che crescono, suoni che prendono forma, palchi che diventano luoghi d’incontro.Localize nasce per questo: scoprire e sostenere il talento del territorio, creare uno spazio autentico e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Louis Partridge porta la House Of Guinness in Netflix con orgoglio e pregiudizio Leggi anche: Gen v porta le battute su elon musk a un livello Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Porta un Amico in Prima Assicurazioni! LINK INVITO https://bit.ly/4guCw1H BONUS PER CHI VIENE INVITATO 50€ di sconto sulle polizze Rc Auto o Rc Furgoni 30€ di sconto sulle polizze Rc Moto o Rc Ciclomotori BONUS PER CHI PORTA UN AMIC - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.