' Localize' porta Strania e Fabbrica Pontecorvo all' ExWide

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Localize' presenta un'anteprima della scena musicale emergente di Pisa e dintorni con l'evento di Strania e Fabbrica Pontecorvo all'ExWide. La rassegna offre uno spazio per le giovani band, favorendo la crescita artistica e il confronto tra artisti e pubblico, contribuendo a consolidare il panorama musicale locale.

Immagine generica

Torna Localize, la rassegna dell’Exwide che dà spazio alla nuova scena musicale di Pisa e dintorni: band che crescono, suoni che prendono forma, palchi che diventano luoghi d’incontro.Localize nasce per questo: scoprire e sostenere il talento del territorio, creare uno spazio autentico e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Louis Partridge porta la House Of Guinness in Netflix con orgoglio e pregiudizio

Leggi anche: Gen v porta le battute su elon musk a un livello

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.