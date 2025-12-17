Lo Yacht Club di Monaco chiude il 2025 con l’elegante cerimonia degli YCM Awards – Trofeo UBS, un momento di prestigio che celebra l’eccellenza e l’unità della comunità nautica internazionale sotto la guida della presidenza S. Un’occasione per riconoscere i successi e rafforzare i legami tra gli appassionati di vela.

© Lapresse.it - Lo Yacht Club di Monaco saluta il 2025 con gli YCM Awards-Trofeo UBS

Si è chiuso ufficialmente il 2025 allo Yacht Club de Monaco con la serata degli YCM Awards – Trofeo UBS, appuntamento che ogni anno riunisce la grande famiglia del Club sotto la presidenza di S.A.S. il Principe Alberto II. Un momento di sintesi, ma anche di visione, in cui sport, tradizione e innovazione raccontano l’identità di uno dei circoli nautici più influenti al mondo. Nel suo intervento, il Sovrano ha accolto i nuovi soci – oggi lo YCM conta 2.500 membri di 82 nazionalità – richiamando il significato profondo dell’appartenenza al Club: diventare “guardiani di un’eredità e costruttori di un futuro marittimo più sostenibile”, promuovendo “i valori dell’eccellenza” e la loro trasmissione “alle generazioni future” Questi principi trovano espressione concreta nell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’, che vede lo YCM attore centrale nella tutela degli oceani e nello sviluppo dell’innovazione marittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Nautica, allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione degli Explorer Awards

Leggi anche: Nautica: allo Yacht Club de Monaco gli Explorer Awards tra scienza e scoperta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il nuovo «principe navigatore», Pierre Casiraghi porta allo Yacht Club de Monaco la vittoria nella Admiral's Cup - Pierre Casiraghi e il team dello Ycm con il trofeo della Admiral's Cup (foto Borlenghi) Monaco ha di nuovo il suo «Principe navigatore». corriere.it

Monaco e gli yacht del futuro: «Più verdi grazie all'AI» - «Monaco è sempre stata sinonimo di velocità e dinamismo basta pensare allo sport di casa a Montecarlo. corriere.it

Vela: a Yacht Club Monaco le Winter Series con 25 equipaggi e 7 nazioni - Lo Yacht Club de Monaco apre la stagione con una delle competizioni più seguite della vela internazionale, che negli anni si è imposta come appuntamento strategico per la classe J/70. sportmediaset.mediaset.it

Yacht Club de Monaco Russian New Year 2015 Official After Movie

Yacht Club Sanremo | San Remo - facebook.com facebook

Yacht Club Alghero, "Festa di Fine Anno" con chi ha nel cuore la vela x.com