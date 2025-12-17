Lo spettacolo Mettimi come un sigillo sul tuo cuore al Teatro Due Mondi
Venerdì 19 dicembre, al Teatro Due Mondi, prende vita
Venerdì 19 dicembre, la Stagione “Un teatro di pace” alla Casa del Teatro di Faenza, a cura del Teatro Due Mondi, accoglie “Mettimi come un sigillo sul tuo cuore”, spettacolo del Teatro dell’Albero creato a partire dal Cantico dei Cantici: un intreccio di parola e canto, danza e video, in bilico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
