Lo spettacolare gelicidio sull' Appennino ligure

Un affascinante fenomeno di gelicidio ha interessato il monte Beigua, sull'Appennino ligure, regalando uno spettacolo unico e suggestivo. La formazione di ghiaccio e le condizioni atmosferiche eccezionali hanno creato un paesaggio incantato, attirando l'attenzione di appassionati e ricercatori. Un evento naturale che mette in risalto la bellezza e la complessità della natura in questa regione.

Panorama suggestivo sul monte Beigua, sull'Appennino ligure, per effetto del fenomeno conosciuto come "gelicidio". La combinazione tra pioggia e temperature inferiori allo zero termico ha portato alla formazione di uno strato di ghiaccio sui rami degli alberi e degli arbusti, trasformandoli quasi in sculture. Il fenomeno si verifica quando l'acqua piovana, cadendo con temperatura inferiore a 0 °C (ma ancora liquida per soprafusione), si congela rapidamente a contatto degli oggetti colpiti, rivestendo tutto

Sull'Appennino alessandrino torna il fenomeno del gelicidio - Segnalato il fenomeno della pioggia congelante, anche detto gelicidio, sull’Appennino alessandrino. rainews.it

