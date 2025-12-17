Lo shopping natalizio è decollato | Buona affluenza grazie agli eventi

Lo shopping natalizio ha iniziato con entusiasmo, grazie alla partecipazione agli eventi in città. La stagione si presenta ricca di atmosfera e movimento, con un'anticipazione del Natale che si riflette nell'afflusso di persone nei negozi e nelle strade principali. Questa dinamica suggerisce un clima di festa già in pieno svolgimento, alimentato da iniziative e iniziative festive.

