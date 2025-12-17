Lo shopping natalizio è decollato | Buona affluenza grazie agli eventi

Lo shopping natalizio ha iniziato con entusiasmo, grazie alla partecipazione agli eventi in città. La stagione si presenta ricca di atmosfera e movimento, con un'anticipazione del Natale che si riflette nell'afflusso di persone nei negozi e nelle strade principali. Questa dinamica suggerisce un clima di festa già in pieno svolgimento, alimentato da iniziative e iniziative festive.

"Il Natale quest’anno sembra essere arrivato prima, c’è un buon movimento di persone attirate dagli eventi in città". È in sintesi la voce dei negozianti del centro storico di Macerata, che cominciano a delineare l’andamento generalmente positivo delle vendite del periodo festivo, senza abbandonare le speranze di un ulteriore impennata nei giorni rimanenti fino a Natale. E in particolare nel fine settimana che sta per arrivare. "L’andamento delle vendite è sempre meno prevedibile, anche se si tratta del periodo festivo – spiega Noemi Tiburzi del negozio Ultrafragola, in corso della Repubblica –. Ilrestodelcarlino.it

