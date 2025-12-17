Lo shampoo viola è un prodotto beauty formulato per neutralizzare i riflessi gialli e aranciati dei capelli chiari

Lo shampoo viola è un alleato indispensabile per chi desidera mantenere i capelli chiari luminosi e privi di riflessi indesiderati. La sua formula specifica agisce efficacemente contro le tonalità gialle e aranciate, donando al capello un aspetto più freddo e fresco. Ideale per chi desidera preservare la brillantezza e la perfezione dei propri capelli, questo prodotto si integra facilmente nella routine di bellezza.

. Il suo colore caratteristico deriva da pigmenti viola che, grazie al principio della colorimetria, contrastano le tonalità calde indesiderate, aiutando a mantenere il colore più freddo. È particolarmente utilizzato dopo trattamenti di schiaritura, decolorazione o colorazione bionda. Sui capelli biondi, naturali o tinti, lo shampoo viola aiuta a preservare un biondo pulito e brillante, evitando l’effetto “giallo paglierino”. Può essere usato anche su capelli grigi, bianchi o argentati, così come su castani chiari con mèches o balayage. 🔗 Leggi su Amica.it

