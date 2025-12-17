Lo chef Cannavacciuolo e il suo ricordo di Maradona a Che tempo che fa
Lo chef Antonino Cannavacciuolo ricorda la visita di Diego Armando Maradona nel suo ristorante di Villa Crespi a Orta San Giulio, considerandolo l’ospite più prestigioso. L’articolo ripercorre il momento e i sentimenti dello chef riguardo a questa visita memorabile, offrendo un approfondimento sulla relazione tra il noto chef e il simbolo del calcio mondiale.
Qual è stato l'ospite più prestigioso ospitato nel ristorante di Villa Crespi a Orta San Giulio? Per lo chef Antonino Cannavacciuolo non ci sono dubbi: Diego Armando Maradona.Lo chef stellato lo ha raccontato a Fabio Fazio nella puntata di domenica 14 dicembre di "Che tempo che fa", dove si è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo e Diego Armando Maradona: l'aneddoto del MasterChef, ospite con Giorgio Locatelli a Che Tempo Che Fa
Leggi anche: Cannavacciuolo ricorda Maradona a Che tempo che fa: “L’unico cliente con cui mi sono seduto a tavola. Ecco cosa mi ha emozionato”
Cannavacciuolo porta la magia del Natale a Vicolungo: selfie, panettoni e tanta dolcezza; Maradona chiamava Cannavacciuolo Tonino: l'aneddoto raccontato a Fabio Fazio; A Masterchef un concorrente ci prova con Chiara Pavan, lei lo stronca e lo elimina subito; Auguri,panettoni e atmosfera di festa: Chef Cannavacciuolo arriva a Vicolungo The Style Outlets.
Non solo cucina e Tv, la collezione di auto a cinque stelle di Cannavacciuolo - Le automobili di Antonino Cannavacciuolo come specchio di un percorso di vita e di carriera costruito chilometro dopo chilometro, con tanta passione ... virgilio.it
Il patrimonio di Antonino Cannavacciuolo: quanto guadagna e dove vive lo chef - Scopri quanto guadagna, quante stelle Michelin ha e dove vive oggi lo chef. tag24.it
Antonino Cannavacciuolo , l’amore con Cinzia Primatesta/ “È una potenza, mi aiuta tanto” - Antonino Cannavacciuolo, chi è: il legame con la moglie Cinzia Primatesta, Ceo del suo gruppo. ilsussidiario.net
Le sfuriate più belle di Antonino Cannavacciuolo a MasterChef Italia
Ecco la ricetta degli spaghetti alle vongole dello chef Cannavacciuolo, semplici ma davvero gustosi. C'è un segreto per farli venire sempre cremosi e saporiti al punto giusto, te lo spiego nei commenti. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.