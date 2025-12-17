Livelli di smog ancora troppo alti | tornano le limitazioni straordinarie contro l' inquinamento

A causa dei persistenti livelli elevati di smog, sono nuovamente in vigore le limitazioni straordinarie per contrastare l'inquinamento atmosferico. Mercoledì è stato diffuso il bollettino regionale sulla qualità dell’aria, che segnala ancora previsioni di sforamenti delle polveri sottili nella provincia, richiedendo misure temporanee per tutelare la salute pubblica.

Mercoledì è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell'aria, che evidenzia ancora una previsione di sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale. Nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre saranno pertanto in vigore le misure.

Inquinamento negli ultimi 10 anni Ravenna non ha diminuito la produzione di PM10

