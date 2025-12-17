Livelli di smog ancora troppo alti | tornano le limitazioni straordinarie contro l' inquinamento

A causa dei persistenti livelli elevati di smog, sono nuovamente in vigore le limitazioni straordinarie per contrastare l'inquinamento atmosferico. Mercoledì è stato diffuso il bollettino regionale sulla qualità dell’aria, che segnala ancora previsioni di sforamenti delle polveri sottili nella provincia, richiedendo misure temporanee per tutelare la salute pubblica.

Inquinamento negli ultimi 10 anni Ravenna non ha diminuito la produzione di PM10

