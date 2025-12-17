LIVE Sci alpino Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA | ultima rifinitura per Paris sulla Saslong Orario anticipato
Benvenuti alla LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena 2025, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Seguite con noi l'ultimo allenamento di Paris sulla Saslong, con aggiornamenti in tempo reale e orario anticipato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Gli sciatori effettuano l’ultimo test ufficiale in vista di domani e venerdì. Dominik Paris punta a cogliere l’occasione per studiare le linee in vista delle due gare. Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina il protagonista più atteso ha messo le cose in chiaro. Marco Odermatt ha fatto subito la voce grossa, lanciando un segnale inequivocabile ai diretti rivali. Oasport.it
