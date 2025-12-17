Benvenuti alla LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena 2025, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Seguite con noi l'ultimo allenamento di Paris sulla Saslong, con aggiornamenti in tempo reale e orario anticipato.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris sulla Saslong. Orario anticipato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Gli sciatori effettuano l’ultimo test ufficiale in vista di domani e venerdì. Dominik Paris punta a cogliere l’occasione per studiare le linee in vista delle due gare. Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina il protagonista più atteso ha messo le cose in chiaro. Marco Odermatt ha fatto subito la voce grossa, lanciando un segnale inequivocabile ai diretti rivali. Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia all’ultima rifinitura

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Magnifica rimonta di Vinatzer a Copper Mountain, vince Brennsteiner Coppa del Mondo di Sci 202526

LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA: Paris studia le linee in vista delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin senza avversarie credibili, grande rimonta e miglior piazzamento per Della Mea - 46: POer oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di ... oasport.it