LIVE Sci alpino Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA | Paris studia le linee in vista delle gare

Benvenuti alla diretta della seconda prova cronometrata di discesa libera a Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le prestazioni degli atleti, con focus particolare su Paris mentre studia le linee in vista delle prossime gare. Rimanete aggiornati per tutte le ultime novità e analisi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Gli sciatori effettuano l’ultimo test ufficiale in vista di domani e venerdì. Dominik Paris punta a cogliere l’occasione per studiare le linee in vista delle due gare. Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina il protagonista più atteso ha messo le cose in chiaro. Marco Odermatt ha fatto subito la voce grossa, lanciando un segnale inequivocabile ai diretti rivali. Oasport.it

