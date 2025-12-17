LIVE Sci alpino Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA | cancellato l’ultimo test Cosa è successo

La seconda prova di sci alpino a Val Gardena 2025 è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con pioggia incessante e neve bagnata. L'evento, previsto per oggi, non si è svolto come programmato, lasciando gli appassionati in attesa di futuri aggiornamenti e della ripresa delle competizioni. Segui la nostra diretta per tutte le ultime novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 7.46 Buongiorno amici di OA Sport. La prova odierna è stata cancellata a causa della pioggia incessante e della neve bagnata. Considerando il tour de force dei prossimi giorni, gli organizzatori hanno preferito non prendersi rischi e salvaguardare la salute degli atleti. Da regolamento, ad ogni modo, la disputa della prova di ieri è sufficiente per lo svolgimento delle discese in programma domani e sabato (venerdì invece è in programma un superG). Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

