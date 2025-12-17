LIVE Roma-Sankt Pölten Champions League calcio femminile in DIRETTA | per chi perde l’ultimo posto nel girone

Benvenuti alla diretta della sfida tra Roma e SKN St. Pölten, valida per la Champions League femminile. Seguite con noi il match dall’Stadio Tre Fontane di Roma, con aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni del calcio internazionale femminile. Restate sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa importante partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Si gioca allo Stadio Tre Fontane di Roma. 20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Roma e SKN St.Pölten. 20.00 Ecco le formazioni ufficiali, ad un’ora dall’inizio del match: ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Thøgersen; Greggi, Dragoni, Giugliano; Viens, Babajide e Pilgrim. All: Luca Rossettini. SKN ST. PÖLTEN (5-4-1): Schlüter; Gutmann, Klein, Ebert, Nagy, Olliviej; Matavkova, Peneau, Laino, Elmore; Brunold. All: Laurent Fassotte. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Roma e SKN St. 🔗 Leggi su Oasport.it

