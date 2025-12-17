Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Roma e Sankt Pölten. Tieni d’occhio gli aggiornamenti e vivi l’emozione del calcio internazionale direttamente da casa tua. L’inno risuona, il calcio femminile si appresta a regalare momenti di grande spettacolo. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un’azione. La sfida sta per cominciare!

LIVE Roma-Sankt Pölten, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la sfida! 20.58 Risuona l’inno della Champions, tutto pronto per l’inizio del match. 20.55 La direttrice di gara è la danese Frida Mia Klarund. 20.52 Quella di oggi è l’ultima giornata dei gironi di Champions, e né Roma né St. Pölten possono, ancora, ambire ad una qualificazione al turno successivo. 20.49 Questa sera si sfideranno, anche, Benfica e PSG, rispettivamente 15esima e 16esima in classifica, con gli stessi punti (1) di Roma e St.Pölten, per le sconfitte ci sarà l’ultimo posto in classifica. 20.46 La sfida di oggi è tra la penultima (Roma) e l’ultima (St. 🔗 Leggi su Oasport.it

