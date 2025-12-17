LIVE Roma-Sankt Pölten 6-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | le giallorosse chiudono l’avventura europea con ua goleada

Segui in tempo reale la grande vittoria della Roma femminile contro Sankt Pölten nella Champions League. Le giallorosse dominano il match e chiudono l’avventura europea con un risultato netto e convincente. Restate sintonizzati per aggiornamenti e highlights di questa emozionante sfida.

22.51 Termina la sfida. Vince la Roma! 90'+1? Galli chiusa sul fondo, corner per la Roma. 90? Tre minuti di recupero. 87? GOL ST.PÖLTEN!!! A segno Aistleitner con un tap-in a porta vuota, dopo la traversa colpita da Ruvanika. 85? Cinque minuti al termine, vedremo se la direttrice di gara concederà recupero, nonostante il divario fra le due squadre. 82? GOOOOOOL DELLA ROMA!!!!! Gran destro da fuori area di Corelli, bordata imparabile per Schlüter. 79? Ammonita Bergamaschi per un fallo su Laino. 78? Cambi per entrambi gli allenatori: per la Roma dentro Ventriglia e Corelli, fuori Dragoni e Viens.

