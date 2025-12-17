Segui la diretta della partita di Champions League femminile tra Roma e Sankt Pölten, con la goleada giallorossa che si avvicina alla conclusione. Corelli si aggiunge ai marcatori, consolidando il risultato. Resta solo un quarto d'ora circa prima del fischio finale, con possibili sorprese o conferme sul risultato finale. Aggiorna la live per non perdere gli ultimi sviluppi.

© Oasport.it - LIVE Roma-Sankt Pölten 6-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Corelli si aggiunge alla goleada giallorossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85? Cinque minuti al termine, vedremo se la direttrice di gara concederà recupero, nonostante il divario fra le due squadre. 82? GOOOOOOL DELLA ROMA!!!!! Gran destro da fuori area di Corelli, bordata imparabile per Schlüter. 79? Ammonita Bergamaschi per un fallo su Laino. 78? Cambi per entrambi gli allenatori: per la Roma dentro Ventriglia e Corelli, fuori Dragoni e Viens. Per il St. Pölten fuori Elmore e Peneau, dentro Aistleitner e Rukavina. 76? GOOOOL DELLA ROMAAAA!!!! A segno Dragoni, che riceve palla, sterza con il destro e scaglia un gran sinistro a giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Roma-Sankt Pölten, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sfida tra i due fanalini di coda

Leggi anche: LIVE Roma-Sankt Pölten, Champions League calcio femminile in DIRETTA: per chi perde l’ultimo posto nel girone

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Roma-Sankt Pölten Champions League calcio femminile in DIRETTA | sfida tra i due fanalini di coda.

LIVE | Roma, conto alla rovescia per Gasperini - GASPERINI ROMA ALLENATORE – La telenovela sul prossimo allenatore della Roma forse è arrivata alle sue battute finali. msn.com

Milano, Torino, Trento, Bolzano, Brescia, Roma, Sondrio, Sankt Moritz, Genova e... Senza che vado oltre, diciamo che a Gennaio Accademia Vegana potrebbe raggiungerti ovunque, magari anche in Cina P.S. Sempre in presenza ovvio #accademiavega - facebook.com facebook