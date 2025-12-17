Segui in tempo reale la sfida tra Roma e Sankt Pölten, con le giallorosse protagoniste di un match spettacolare. La Roma si porta avanti con un poker, grazie anche alla tripletta di Viens, che dimostra tutta la sua classe. Resta sintonizzato per aggiornamenti, azioni e goal in diretta.

© Oasport.it - LIVE Roma-Sankt Pölten 4-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: poker giallorosso, tripletta per Viens

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67? GOOOL DELLA ROMA!!!! Tripletta per Viens! Assist di Valdezate, con la svizzera che stoppa, supera la marcatura di Ebert e con un sinistro incrociato punisce Schlüter. 65? Triplo cambio per la Roma: fuori Pilgrim, Greggi e Babajide, dentro Galli, Pante e Pandini. 63? Vicina alla tripletta Viens! L’attaccante giallorossa riceve sul primo palo da calcio d’angolo, il destro al volo finisce fuori. 60? GOOOL DELLA ROMA!!!!! Assist di Giugliano che manda Viens davanti al portiere, la canadese finalizza con il destro dopo l’uscita di Schlüter. 58? Occasione per Babajide. 🔗 Leggi su Oasport.it

