LIVE Roma-Sankt Pölten 2-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | giallorosse con doppio vantaggio a segno Pilgrims e Viens

Segui in tempo reale la sfida tra Roma e Sankt Pölten nella Champions League femminile. Le giallorosse sono avanti 2-0 con reti di Pilgrims e Viens, mentre Babajide colpisce il palo. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e vivi l’emozione di questa importante partita europea. Clicca qui per la diretta live e non perdere neanche un istante dell’azione.

36? Babajide colpisce il palo con un colpo di testa, fischiata successivamente la posizione irregolare per la nigeriana. 33? GOOOOOL DELLA ROMA!!!! Doppio errore di Ebert che controlla male e fornisce a Viens, l'attaccante giallorossa crossa per Pilgrim con la stessa Ebert che per spazzare la rimette sui piedi di Viens, che trova un gran gol con il destro. 30? Destro da fuori area di Penout, dopo una palla persa da Greggi, che finisce sopra la traversa. 27? Ci prova Babadijie da lontanissimo con il sinistro, tiro parato. 26? Tiro con il destro da fuori area di Pilgrim, para facile l'estremo difensore delle austriache.

