LIVE Roma-Sankt Pölten 2-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | doppio vantaggio per la squadra capitolina dopo la prima frazione

Segui in tempo reale la sfida tra Roma e Sankt Pölten, valida per la Champions League femminile. La squadra capitolina domina il primo tempo con un doppio vantaggio, mantenendo un elevato possesso palla e numerose occasioni da rete. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita e vivi l'emozione di questa importante sfida europea.

21.55 58% di possesso e 8 tiri, di cui 6 in porta, per la Roma. Un solo tiro in porta dei 3 totali per il St. Pölten. 21.52 Termina un primo tempo a sfondo giallorosso. La Roma ha dominato la partita, sfruttando gli errori delle austriache per segnare entrambi i gol. Al 19? la sblocca Pilgrim da dentro l'area, dopo un grande assist di Babajide che aveva recuperato la palla su un errore in costruzione di Klein. Squadra di Rossettini che raddoppia al 33? dopo un doppio errore di Ebert, che prima perde il pallone e poi nel tentativo di spazzare ridà a Viens la possibilità di calciare, la canadese trasforma con il destro.

