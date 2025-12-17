LIVE Roma-Sankt Pölten 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | giallorosse avanti con Pilgrim
Segui la diretta della sfida tra Roma e Sankt Pölten in Champions League femminile. Le giallorosse sono avanti di un gol con Pilgrim, grazie a un'azione decisiva di Babajide. Rimani aggiornato in tempo reale per non perdere nessuna emozione di questa partita importante.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? GOOOL DELLA ROMA!!! Grande imbucata di Babajide per Pilgrim dopo un errore in impostazione delle austriache, la svizzera batte di destro Schlüter. 16? Azione sulla sinistra di Greggi che conquista il primo angolo della partita. 15? Roma con il 68% di possesso palla, le giallorosse comandano il gioco senza riuscire, però, a superare la difesa avversaria. 13? Fallo su Bergamaschi, che conquista una punizione a centrocampo. 10? Partita che fatica ad accendersi, decisive anche le poche motivazioni per entrambe le squadre. 7? Di poco sopra la traversa la punzione di Giugliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
