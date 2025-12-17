LIVE Roma-Sankt Pölten 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il match

Segui in tempo reale la sfida tra Roma e Sankt Pölten valida per la Champions League femminile.

7? Di poco sopra la traversa la punzione di Giugliano. 6? Fallo su Pilgrim, calcio di punizione dalla trequarti per la Roma. 4? Possesso prolungato delle giallorosse che sono scese bene in campo. 1? Inizia la sfida! 20.58 Risuona l'inno della Champions, tutto pronto per l'inizio del match. 20.55 La direttrice di gara è la danese Frida Mia Klarund. 20.52 Quella di oggi è l'ultima giornata dei gironi di Champions, e né Roma né St. Pölten possono, ancora, ambire ad una qualificazione al turno successivo. 20.49 Questa sera si sfideranno, anche, Benfica e PSG, rispettivamente 15esima e 16esima in classifica, con gli stessi punti (1) di Roma e St.

