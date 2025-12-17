Segui in diretta l'attesa sfida tra Perugia e Osaka Bluteon, valida per il Mondiale per club 2025. Una partita cruciale che potrebbe decidere il primo posto nel girone B, con entrambe le squadre già vittoriose nel primo turno. Rimani aggiornato sugli sviluppi di questa sfida decisiva, che promette spettacolo e tensione fino all'ultimo punto. Clicca qui per seguire la diretta e non perdere nessuna emozione.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: in palio il primo posto del girone!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Il Mondiale per Club maschile entra nel vivo. La seconda giornata della fase a gironi mette di fronte Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon, una sfida che va ben oltre il semplice confronto tra Europa e Asia e che rischia di pesare in modo determinante sull’equilibrio del girone B, visto che entrambe le squadre hanno vinto il primo incontro in programma ieri, Perugia contro lo Swehly e Osaka a sorpresa contro i campioni in carica e padroni di casa brasiliani del Sada Cruzeiro. Il fischio d’inizio è fissato per le 17.30 italiane, in un match che potrebbe già chiarire gerarchie e prospettive di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

