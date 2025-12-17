Appassionati di volley, non perdete la diretta di Perugia-Osaka Bluteon, match decisivo per il Mondiale per club 2025. Gli umbri hanno conquistato una vittoria emozionante 3-2 dopo una maratona di grande intensità contro i coriacei giapponesi. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati in tempo reale, mentre Perugia si prepara a sfidare il Sada Cruzeiro nel prossimo quarto di finale.

LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-2, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri vincono la maratona con i coriacei giapponesi

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI PERUGIA-OSAKA BLUTEON 20.14: per oggi è tutto, somani alle 14 Perugia affronta il Sada Cruzeiro in una sorta di quarto di finale: chi vince è in semifinale. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Buona serata! 20.12: In casa Perugia 20 punti per Ben Tara, 17 per Semeniuk, 15 per Loser e 10 per Dzavoronok. Per l’Olsaka Blueton 29 punti Lopez, 14 Nishida, 13 Tomita, 11 Evbade-Dan 20.09: Il muro ha fatto la differenza a favore di Perugia ma Osaka le ha cercate tutte per eludere il muro degli umbri che nel finale hanno faticato in questo fondamentale soprattutto contro il cubano Lopez che a 28 anni ha trovato il modo con un match stratosferico di farsi conoscere al grande pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

