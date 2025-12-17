LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-2 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | umbri avanti nel tie break 8-5

Nel live di Perugia-Osaka, il match si infiamma fino al tie break, con azioni emozionanti e momenti di tensione. La partita si svolge tra continui sorpassi e contro-sorpassi, culminando con un finale incerto e spettacolare. Segui in diretta le fasi più intense di questa sfida valida per il Mondiale per club 2025, con emozioni che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-8 Out il pallonetto da zona 4 10-8 Errore al servizio Osaka 9-8 In rete Ben Tara da zona 2 9-7 Mano out Tomita da zona 4 9-6 Due tocchi di Evbade-Dan 8-6 Mano out Nishida da seconda linea 8-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 7-5 Primo tempo Solè 6-5 Diagonale Nishida da seconda linea 6-4 Parallela Lopez da zona 4 6-3 Errore al servizio Osaka 5-3 Parallela di Lopez da zona 4 5-2 Out Lopez da zona 4 4-2 Out Semeniuk da zona 4 4-1 Diagonale di Nishida da zona 2 4-0 Out Nishida da zona 2 3-0 Murooooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeeeeer 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 La slash di Ben Tara 23-25 Il primo tempo di Evbade-Dan e si va al quinto set 23-24 Errore al servizio Osaka 22-24 Errore al servizio Perugia 22-23 Errore al servizio Osaka 21-23 Ace Nishikawa 21-22 Errore al servizio Giannelli 21-21 Errore al servizio Osaka 20-21 Mano out Brizard di seconda intenzione 20-20 Fallo di seconda linea Ben Tara 20-19 Diagonale Lopez da zona 4 20-18 Errore al servizio Osaka 19-18 La pipe di Tomita 19-17 Giannelli di seconda intenzione 18-17 Errore al servizio Perugia 18-16 Parallela di Semeniuk da zona 4 17-16 Vincente Tomita da zona 4 16-15 Mano out Semeniuk da zona 4 15-15 Ace Brizard 14-12 Out Tomita da zona 4 a chiudere l’azione meno spettacolare del match 13-12 Errore al servizio Osaka 12-12 Primo tempo Nishikawa 12-11 Errore al servizio Osaka 11-11 Out Ben Tara da seconda linea 11-10 Primo tempo Nishikawa 11-9 Diagonale di Semeniuk da zona 4 10-9 Mano out Nishida da zona 2 10-8 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 9-8 In rete la palla spinta di Lopez da zona 4 8-8 Muroooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7-8 Primo tempo Evbade-Dan 7-7 Errore al servizio Osaka 6-7 Diagonale di Tomita da zona 4 6-6 Muro Evbade-Dan 6-5 La pipe di Lopez 6-4 Errore al servizio Osaka 5-4 Errore al servizio Perugia 5-3 Primo tempo Solè 4-3 Diagonale di Lopez da zona 4 4-2 Primo tempo Loser 3-2 Mano out Nishida da zona 2 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuk con l’aiuto del nastro 2-1 Diagonale Ben Tara da seconda linea 1-1 Primo tempo Evbade-Dan 1-0 Vincente Ben Tara da zona 2 25-22 Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chiude lui con un attacco da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

