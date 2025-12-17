LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-1 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | umbri avanti anche nel quarto set 11-9

Il match tra Perugia e Osaka nel Mondiale per club 2025 si infiamma, con gli umbri che si portano avanti nel quarto set. La partita è ricca di emozioni, scambi intensi e giocate decisive, culminate con il punto vincente di Ben Tara. Segui la diretta e vivi ogni istante di questa sfida tra due grandi squadre di volley.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: umbri avanti anche nel quarto set, 11-9 C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-11 Out Ben Tara da seconda linea 11-10 Primo tempo Nishikawa 11-9 Diagonale di Semeniuk da zona 4 10-9 Mano out Nishida da zona 2 10-8 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 9-8 In rete la palla spinta di Lopez da zona 4 8-8 Muroooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaa 7-8 Primo tempo Evbade-Dan 7-7 Errore al servizio Osaka 6-7 Diagonale di Tomita da zona 4 6-6 Muro Evbade-Dan 6-5 La pipe di Lopez 6-4 Errore al servizio Osaka 5-4 Errore al servizio Perugia 5-3 Primo tempo Solè 4-3 Diagonale di Lopez da zona 4 4-2 Primo tempo Loser 3-2 Mano out Nishida da zona 2 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuk con l’aiuto del nastro 2-1 Diagonale Ben Tara da seconda linea 1-1 Primo tempo Evbade-Dan 1-0 Vincente Ben Tara da zona 2 25-22 Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chiude lui con un attacco da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: si fa sul serio contro i giapponesi Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: in palio il primo posto del girone! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: i giapponesi hanno battuto il Sada Cruzeiro; Sir Sicoma Monini Perugia - Osaka Bluteon in Diretta Streaming | IT; Su che canale vedere Perugia-Osaka Bluteon oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming; Mondiale per club di pallavolo 2025: gironi, programma, calendario e dove vedere le partite di Perugia in diretta · Volley maschile. LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: il muro spinge avanti Perugia nel terzo set, 25-22 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4- oasport.it

Su che canale vedere Perugia-Osaka Bluteon oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming - Nel cammino del Mondiale per Club di volley maschile 2025 non c’è tempo per prendere fiato. oasport.it

Mondiale per Club, Perugia affronta i giapponesi dell’Osaka Bluteon nel secondo match - Oggi, 17 dicembre, la seconda partita di Perugia nel Mondiale per Club di volley, con la sfida importante contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon ... it.blastingnews.com

Sada Cruzeiro vs. Osaka Bluteon - Pool Play Club World Championships 2025 Highlights

Oggi Perugia in campo al Mondiale per Club Perugia - Osaka Bluteon : PARTITA IN DIRETTA Giannelli e compagni sfidano il fortissimo Osaka Bluteon di Nishida e Brizard NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL - facebook.com facebook

Perugia debutta in scioltezza al Mondiale per Club. Giannelli brillante e Swehly ko, con Osaka sarà battaglia - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.