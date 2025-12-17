LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-1 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set 12-11

Il match tra Perugia e Osaka prosegue con grande intensità nel Mondiale per club 2025. Dopo un equilibrio emozionante, le squadre si sfidano punto su punto, regalando spettacolo e colpi di scena. Segui in tempo reale gli scambi più importanti e le giocate decisive di questa sfida che tiene tutti con il fiato sospeso.

16-15 La pipe di Lopez dopo la fucilata in battuta di Brizard 16-14 Mano out Tomita da zona 4 16-13 Diagonale di Semeniuk da zona 4 15-13 Mano out Dzavoronok da zona 4 dopo una grande copertura di Perugia 14-13 Parallela di Tomita da zona 4 14-12 Tocco vincente di Dzavoronok da zona 4 13-12 Mano out Lopez da zona 4 13-11 Mano out Dzavoronok da zona 4 12-11 Errore al servizio Perugia 12-10 Murooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11-10 Giannelli di seconda intenzione 10-10 Diagonale Lopez da zona 4 10-9 Diagonale vincente di Semeniuk da zona 4 9-9 Out il primo tempo di Solè 9-8 Errore al servizio Perugia 9-7 Diagonale Ben Tara da zona 2 8-7Errore al servizio Perugia 8-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Dzavoronoooooooooooooooooook 7-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Dzavoronoooooooooooooook 6-6 Errore al servizio Osaka 5-6 Vincente Nishida da seconda linea 5-5 Errore al servizio Osaka 4-5 Ace Lopez 4-4 Brizard di seconda intenzione dopo un paio di difese rocambolesche di Perugia 4-3 Slash Brizard 4-2 Diagonale Ben Tara da seconda linea 3-2 Mano out Dzavoronok da zona 4 2-2 Errore al servizio Osaka 1-2 Parallela di Nishida da zona 2 1-1 Primo tempo Solè 0-1 Vincente Nishida 25-16 Lo chiude Semeniuk!!! Perugia dominante, black out Osaka e siamo 1-1 24-16 Pipe di Lopez 24-15 Errore al servizio Osaka 23-15 Ace Lopez 23-14 Out Ben Tara da zona 2 23-13 Mano out Tomita da zona 4 23-12 Mano out Lopez da zona 4 23-11 Muroooooooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeeeer 22-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Dzavoronooooooooook 21-11 Murooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-11 Mano out Semeniuk da zona 4 19-11 Primo tempo Loser 18-11 Primo tempo Yamauchi 18-10 Out Lopez da zona 4 17-10 Out la parallela di Nishiyama da seconda linea 16-10 Errore al servizio Osaka 15-10 Mano out Lopez da zona 4 15-9 Errore al servizio Osaka 14-9 Errore al servizio Perugia 14-8 Errore al servizio Osaka 13-8 Ancora mano out Tomita da zona 4 dopo la ricezione sbagliata da Perugia 13-7 Mano out Tomita da zona 4 13-6 Vincente Semeniuk, primo punto in attacco per il polacco 12-6 La pipe di Lopez 12-5 Errore Osaka 11-5 Out Tomita da zona 4 10-5 Muroooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaa 9-5 In rete il primo tempo di Peng 8-5 Murooooooooooooooooooooo Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuk 7-5 Errore al servizio Osaka 6-5 Errore al servizio Perugia 6-4 Diagonale Ben Tara da zona 2 5-4 Invasione Perugia 5-3 Primo tempo Loser 4-3 Primo tempo Evbade-Dan 4-2 Mano out Dzavoronok da zona 4 3-2 Primo tempo Solè 2-2 Primo tempo Evbade-Dan 2-1 Seconda linea vincente di Ben Tara 1-1 Primo tempo Evbade-Dan 1-0 Mano out Ben Tara da zona 2 23-25 Il muro di Peng su Semeniuk.

