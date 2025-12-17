LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-1 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | gli umbri dominano il secondo set 25-16

Diretta live dal Mondiale per club di volley 2025: Perugia e Osaka si affrontano in una sfida emozionante, con gli umbri che dominano il secondo set e si portano sul 1-1. La partita è vibrante, ricca di scambi intensi e giocate decisive, mentre i tifosi seguono ogni punto con passione. Resta aggiornato per non perdere neanche un momento di questa sfida tra due grandi squadre mondiali.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Osaka Bluteon 1-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: gli umbri dominano il secondo set, 25-16 C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-16 Lo chiude Semeniuk!!! Perugia dominante, black out Osaka e siamo 1-1 24-16 Pipe di Lopez 24-15 Errore al servizio Osaka 23-15 Ace Lopez 23-14 Out Ben Tara da zona 2 23-13 Mano out Tomita da zona 4 23-12 Mano out Lopez da zona 4 23-11 Muroooooooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeeeeeeer 22-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Dzavoronooooooooooook 21-11 Murooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-11 Mano out Semeniuk da zona 4 19-11 Primo tempo Loser 18-11 Primo tempo Yamauchi 18-10 Out Lopez da zona 4 17-10 Out la parallela di Nishiyama da seconda linea 16-10 Errore al servizio Osaka 15-10 Mano out Lopez da zona 4 15-9 Errore al servizio Osaka 14-9 Errore al servizio Perugia 14-8 Errore al servizio Osaka 13-8 Ancora mano out Tomita da zona 4 dopo la ricezione sbagliata da Perugia 13-7 Mano out Tomita da zona 4 13-6 Vincente Semeniuk, primo punto in attacco per il polacco 12-6 La pipe di Lopez 12-5 Errore Osaka 11-5 Out Tomita da zona 4 10-5 Muroooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaa 9-5 In rete il primo tempo di Peng 8-5 Murooooooooooooooooooooo Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuk 7-5 Errore al servizio Osaka 6-5 Errore al servizio Perugia 6-4 Diagonale Ben Tara da zona 2 5-4 Invasione Perugia 5-3 Primo tempo Loser 4-3 Primo tempo Evbade-Dan 4-2 Mano out Dzavoronok da zona 4 3-2 Primo tempo Solè 2-2 Primo tempo Evbade-Dan 2-1 Seconda linea vincente di Ben Tara 1-1 Primo tempo Evbade-Dan 1-0 Mano out Ben Tara da zona 2 23-25 Il muro di Peng su Semeniuk.

