LIVE Perugia-Osaka Bluteon 0-1 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | i giapponesi si aggiudicano un primo set combattuto 23-25

Live dal Mondiale per club di volley 2025, Perugia e Osaka si affrontano in una sfida emozionante. I giapponesi si aggiudicano il primo set 25-23 dopo un combattuto scambio di battute. Segui in diretta aggiornamenti e azioni salienti di questa partita che promette grande spettacolo.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Errore al servizio Osaka 6-5 Errore al servizio Perugia 6-4 Diagonale Ben Tara da zona 2 5-4 Invasione Perugia 5-3 Primo tempo Loser 4-3 Primo tempo Evbade-Dan 4-2 Mano out Dzavoronok da zona 4 3-2 Primo tempo Solè 2-2 Primo tempo Evbade-Dan 2-1 Seconda linea vincente di Ben Tara 1-1 Primo tempo Evbade-Dan 1-0 Mano out Ben Tara da zona 2 23-25 Il muro di Peng su Semeniuk. Perugia perde il primo set in cui le due bande non hanno funzionato in alcun modo. Tanti errori in battuta per gli umbri, pure Osaka ha subito qualche muro ma ha sbagliato meno. 0-1 23-24 Out la pipe di Lopez Non funziona il video-challenge, la sirena suona in continuazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

