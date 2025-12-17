LIVE Partizan-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta nodale per elevare le ambizioni

Benvenuti alla diretta live di Partizan-Virtus Bologna, partita valida per l'Eurolega 2025-2026. La sfida si svolge alla Stark Arena di Belgrado e rappresenta una tappa cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre nella stagione regolare. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale su questa trasferta decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di stagione regolare di Eurolega 2025-2026 che vede di fronte dalla Stark Arena di Belgrado tra Partizan e VIRTUS OLIDATA BOLOGNA, si gioca la prima di due trasferte caldissime in Serbia. La squadra di coach Dusko Ivanovic è attesa da una doppia sfida contro le due squadre serbe in Eurolega, che diranno tanto se non tutto delle ambizioni bolognesi per questa stagione europea. Virtus che viene dalla sconfitta in casa di Milano nel big match di Serie A, e che in Eurolega si trova a 7 vittorie e 8 sconfitte, ultima delle quali la prima in casa contro l’Hapoel. Oasport.it

