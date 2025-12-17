LIVE Partizan-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | iniziata la sfida ai serbi!

Segui in tempo reale la sfida tra Partizan e Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2026. Un match emozionante tra due contendenti di alto livello, con protagonisti come Milton, Fernando, Bonga, Marinkovic e Brown. Rimani aggiornato sugli eventi più importanti e vivi l’energia del parquet con la nostra diretta live. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa appassionante partita.

© Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: iniziata la sfida ai serbi! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA VIRTUS-PARTIZAN! Milton, Fernando, Bonga, Marinkovic e Brown il Partizan. Vildoza, Edwards, Alston JR, Jallow e Diouf i cinque del quintetto base per la Virtus Bologna. 20:29 Clima delle grandi occasioni a Belgrado. Sedicesima giornata di Eurolega 2025-2026, ci siamo! 20:22 Pochi minuti e squadre in campo, Virtus sconfitta a Milano domenica scorsa, ma ancora leader di Serie a1. 20:21 Partizan che ha dato l'addio a Obradovic, dopo le dimissioni del 9 volte campione Eurolega. Hanno però vinto il derby di Belgrado contro la Stella rossa in modo incredibile nel 4° periodo. EL | Partizan vs Virtus Bologna: diretta (8-4 con 5:00, 1Q) - Bruno Fernando apre la gara con una schiacciata, risponde Diouf, 2- pianetabasket.com

EL | Partizan vs Virtus Bologna: diretta - La Virtus Bologna si trova a Belgrado, dove questa sera scenderà nell'arena del Partizan per la giornata numero 16 della stagione regolare di EuroLeague Basketball. pianetabasket.com

Partizan-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la netta sconfitta patita in casa contro la capolista Hapoel, la Virtus affronta unatrasferta impegnativa nel suo cammino in Eurolega e va a Belgrado per affrontare il Partizan, reduce da due vit ... sport.sky.it

Partizan - Virtus Evroliga 202526 LIVE

Vu Nere Bologna. . VNB Daily 17/12/25 | Il futuro di Pajola Virtus nella bolgia di Belgrado: oggi sfida al Partizan - facebook.com facebook

La Virtus va a Belgrado: quante storie tra i bianconeri e il Partizan x.com

