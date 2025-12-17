LIVE Partizan-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | iniziata la sfida ai serbi!

Segui in tempo reale la sfida tra Partizan e Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2026. Un match emozionante tra due contendenti di alto livello, con protagonisti come Milton, Fernando, Bonga, Marinkovic e Brown. Rimani aggiornato sugli eventi più importanti e vivi l’energia del parquet con la nostra diretta live. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa appassionante partita.

live partizan virtus bologna eurolega basket 2026 in diretta iniziata la sfida ai serbi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA VIRTUS-PARTIZAN! Milton, Fernando, Bonga, Marinkovic e Brown il Partizan. Vildoza, Edwards, Alston JR, Jallow e Diouf i cinque del quintetto base per la Virtus Bologna. 20:29 Clima delle grandi occasioni a Belgrado. Sedicesima giornata di Eurolega 2025-2026, ci siamo! 20:22 Pochi minuti e squadre in campo, Virtus sconfitta a Milano domenica scorsa, ma ancora leader di Serie a1. 20:21 Partizan che ha dato l’addio a Obradovic, dopo le dimissioni del 9 volte campione Eurolega. Hanno però vinto il derby di Belgrado contro la Stella rossa in modo incredibile nel 4° periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it

