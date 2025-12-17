LIVE Partizan-Virtus Bologna 52-68 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | felsinei in Via Roma

Segui in tempo reale la sfida tra Partizan e Virtus Bologna valida per l’Eurolega 2026. I felsinei mostrano grande determinazione, mantenendo il controllo del gioco e portandosi avanti nel punteggio. Restate aggiornati per tutte le emozioni, i punteggi e le azioni salienti di questa partita decisiva.

© Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 52-68, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: felsinei in Via Roma CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla Virtus 100%! Quasi Calathes perde anche questa palla. Challenge di Ivanovic che lo ha! Se vinto, non diciamo che sarebbe la pietra tombale, ma Bologna ha 16 punti di margine quando mancano 8?20 alla fine! Incredibile, si è completamente spento il Partizan da quel 37-31 del 2° periodo. 52-68 Altri due punti Virtus, timeout obbligato Partizan. 52-66 TRIPLAAAA! ANCORAAA DELLA VIRTUS!! Smailagic INIZIO QUARTO PERIODO! FINE TERZO QUARTO! Tiro sbagliato da Pajola, signore e signori: una sola squadra in campo a Belgrado nel 3° periodo. NOOOON mette la tripla Brown.

