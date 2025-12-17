LIVE Partizan-Virtus Bologna 52-63 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | dominio felsineo nel 3° periodo

La sfida tra Partizan e Virtus Bologna prosegue con intensità, con la squadra felsinea che domina nel terzo periodo. La partita, valida per l’Eurolega 2026, si accende con triple decisive e un ritmo serrato. Segui in tempo reale gli aggiornamenti e le emozioni di questa battaglia europea, dove la Virtus mostra il suo carattere e la determinazione per consolidare il suo vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-66 TRIPLAAAA! ANCORAAA DELLA VIRTUS!! INIZIO QUARTO PERIODO! FINE TERZO QUARTO! Tiro sbagliato da Pajola, signore e signori: una sola squadra in campo a Belgrado nel 3° periodo. NOOOON mette la tripla Brown. Ultimo attacco Bologna! Ultima difesa del quarto Virtus! 52-63 TRIIIIIIIIIIPLA ANCORAAA! Matt Morgan! La palla rimane alla Virtus, da non credere! 52-60 Zero su due per Niang dalla lunetta. Smailagic la ruba! Partizan inchiodato in attacco, incredibile! 52-60 NIANG AL FERRO! Stoppata di Niang! 52-58 Niang con due punti comodi! 52-56 Alley Hoop di Morgan per Niang!! 52-54 Sterling Brown.

EL | Partizan vs Virtus Bologna: diretta (i 12 della Virtus) - Ufficiali i 12 di Ivanovic: Vildoza, Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Alston Jr. pianetabasket.com

Partizan-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la netta sconfitta patita in casa contro la capolista Hapoel, la Virtus affronta unatrasferta impegnativa nel suo cammino in Eurolega e va a Belgrado per affrontare il Partizan, reduce da due vit ... sport.sky.it

