LIVE Partizan-Virtus Bologna 42-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | iniziato il 3° quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-46 Marinkovic riporta i suoi vicini. 4? Fase confusionaria della partita. Faaallo in attacco Marinkovic! 42-46 Tripla di Alston! Fallo Virtus, mancano 7’45” alla fine del 3° quarto. 42-43 Tripla di Marinkovic. Palla persa Partizan, dopo il tiro da 3 sul ferro di Edwards. 39-43 Giro gratis della difesa, due facili milton. 37-43 Dentro il libero! 37-42 Diouf! Canestro e fallo! INIZIO TERZO QUARTO! 21:30 Squadre di nuovo in campo. 21:25 Migliori marcatori Bonga e Edwards, con Morgan fondamentale con 7 punti vitali per le VU nere. 21:21 Intervallo a Belgrado, Virtus che era sotto 37-31 prima di mettere a segno il parziale di 9-0 con cui ha chiuso il secondo quarto di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

