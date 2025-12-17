Segui in tempo reale il live del match tra Partizan e Virtus Bologna, con il punteggio di 24-24. La partita si accende con il ritorno dei serbi all’inizio del secondo periodo. Aggiorna la diretta per non perdere le emozioni di Eurolega 2026 e tutte le azioni più importanti.

© Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 24-24, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ritorno dei serbi a inizio 2° periodo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bonus speso dal Partizan, due liberi per Edw. 30-27 Fernando ha un mid range comodo. Diouf sbaglia la schiacciata da mezzo millimetro. Edwards continua a provarci, stavolta sbaglia. 28-27 Due su due per l’azzurro! Due liberi per Diouf. 28-25 Ancora Washington. 26-25 Uno su due. Si incaponisce e ottiene due liberi Edwards. 26-24 Washington taglia e segna innescato da Calathes. Fallo in attacco di Smailagic in uscita dal TO. Timeout Ivanovic. 24-24 Jones per il pari del Partizan. Scippo di Jones su Morgan. Sbaglia da tre Washington, rimbalzo d’attacco ma passi di Brown. 🔗 Leggi su Oasport.it

