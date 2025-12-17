LIVE Juventus-Manchester United Champions League calcio femminile in DIRETTA | prova della maturità per le bianconere

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Manchester United, valida per la Champions League femminile 2025. Le bianconere cercano conferme e una prova di maturità in questa importante trasferta europea. Resta aggiornato con la nostra diretta testuale per tutte le emozioni e gli sviluppi della partita.

© Oasport.it - LIVE Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile in DIRETTA: prova della maturità per le bianconere

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus cerca risposte in campo europeo. La Juventus Women torna sul rettangolo di gioco dell'Allianz Stadium per una notte da leoni di UEFA Women's Champions League. Oggi le ragazze bianconere ospitano il Manchester United nell'ultima tappa della fase campionato, con in palio l'accesso diretto ai quarti di finale del torneo. La rosa di Massimiliano Canzi è già certa almeno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ma un successo contro le Red Devils permetterebbe alla Juve di terminare tra le prime quattro d'Europa, togliendo così il turno supplementare di febbraio.

