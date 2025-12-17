LIVE Juventus-Manchester United Champions League calcio femminile in DIRETTA | Beccari parte titolare!
Segui in tempo reale la grande sfida di Champions League femminile tra Juventus e Manchester United. Tanti appassionati sono col fiato sospeso, con Beccari che scende in campo titolare. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie, formazioni e momenti salienti di questa emozionante partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.16 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Walti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi. Manchester United: Tullis-Joyce, Janssen, Le Tissier, George, Sandberg, Naalsund, Miyazawa, Park, Malard, Terland, Rolfo. A disposizione: Rendell, Middleton-Patel, Blundell, Toone, Galton, Awujo, Zigiotti, Williams. Allenatore: Marc Skinner 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
