LIVE Juventus-Manchester United 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | sconfitta per le bianconere la Juve si qualifica ai playoff!

Segui con noi la diretta della sfida tra Juventus e Manchester United, valida per la Champions League femminile. La partita si conclude con una sconfitta per le bianconere, ma il risultato permette comunque alla Juventus di qualificarsi ai playoff. Resta sintonizzato per aggiornamenti e commenti in tempo reale, e grazie per averci accompagnato in questa emozionante serata di calcio!

© Oasport.it - LIVE Juventus-Manchester United 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sconfitta per le bianconere, la Juve si qualifica ai playoff! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.56 Tanta voglia ma pochissima precisione per le bianconere che soccombono in casa 1-0, sconfitta che fa crollare le bianconere ai playoff come ottava in classifica. Domani i sorteggi. 95? Finisce la partita, Juventus-Manchester United 0-1 femminile. La Juventus si qualifica ai playoff. 94? Stolen Godo con il destro non riesce a girare in porta. 92? Possiamo oramai dire che la Juventus passerà per i playoff per passare il turno 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Juventus altissima in campo per arrivare al pari.

