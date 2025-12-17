LIVE Juventus-Manchester United 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Peyraud-Magnin blocca una punizione pericolosa!

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Juventus e Manchester United nella Champions League femminile. Un match ricco di tensione e grandi interventi, con momenti di suspense e azioni decisive. Restate aggiornati per non perdere le ultime novità e le emozioni di questa partita cruciale.

LIVE Juventus-Manchester United 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Peyraud-Magnin blocca una punizione pericolosa! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Tatiana Pinto per un soffio non ruba palla al portiere avversario. 41? Jansse anticipa Girelli su un lancio lungo di Walti. 39? Park spaventa ancora la Juventus con un tiro che trova il raddoppio di Carbonell in fase difensiva. 37? Ancora un cambio degli esterni per la Juventus. 35? Janssen di punizione non spaventa Peyraud-Magnin. 33? I tocchi di prima del Manchester United stanno complicando la fase difensiva bianconera. 31? Carbonell in netta difficoltà quando puntata da Malard. 29? Girelli trovata in fuorigioco sul lancio di Walti. 27? Beccari e Vangsgaard risultano bloccate sugli esterni.

