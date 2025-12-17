LIVE Juventus-Manchester United 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Girelli anticipata prima del tiro!

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la Champions League femminile. Un match ricco di emozioni, con la Juventus che cerca di ribaltare il risultato. Aggiorna la diretta per non perdere ogni dettaglio e scopri le scelte tattiche e le azioni che potrebbero fare la differenza sul campo.

© Oasport.it - LIVE Juventus-Manchester United 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Girelli anticipata prima del tiro! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Dentro Stolen Godo e Krumbiegel, fuori Kullberg e Schatzer nella Juventus Women. 62? Pronti i cambi per la Juventus. 60? Fallo in attacco di Girelli. 58? Girelli anticipata al momento del tiro. 56? Juventus ancora troppo contratta in fase offensiva. 54? Grossi fischi per il portiere del Manchester United per il tempo perso. 52? Rolfo con un tiro dalla distanza manda a lato. 50? Cascarino, Cambiaghi e Thomas possono essere delle armi molto importanti per la Juventus. 48? Park dalla distanza mette paura alla Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.47 Juventus che parte bene ma poi alla prima vera azione pericolosa della squadra inglese va sotto, lenta la ripresa mentale ma serve uno sforzo in più per ribaltarla. LIVE Juventus-Manchester United 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: occasione per Vangsgaard! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7' Destro di Vangsgaard respinto da Tullis- oasport.it Juventus Women-Manchester United 0-1 - Via al secondo tempo - Filtrante in orizzontale di Malard per Rolfo che in area appoggia a Park, destro a giro che batte Peyraud- tuttojuve.com

