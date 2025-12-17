LIVE Juventus-Manchester United 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!
Segui con noi la diretta di Juventus-Manchester United, valida per la Champions League femminile. Il primo tempo si conclude con un gol a favore delle inglesi, dopo una partenza positiva delle bianconere. La ripresa richiede concentrazione e determinazione per ribaltare il risultato. Resta aggiornato e vivi in tempo reale tutte le emozioni di questa sfida europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.47 Juventus che parte bene ma poi alla prima vera azione pericolosa della squadra inglese va sotto, lenta la ripresa mentale ma serve uno sforzo in più per ribaltarla. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Manchester United 0-1 femminile. 43? Tatiana Pinto per un soffio non ruba palla al portiere avversario. 41? Jansse anticipa Girelli su un lancio lungo di Walti. 39? Park spaventa ancora la Juventus con un tiro che trova il raddoppio di Carbonell in fase difensiva. 37? Ancora un cambio degli esterni per la Juventus. 35? Janssen di punizione non spaventa Peyraud-Magnin. 🔗 Leggi su Oasport.it
