LIVE Juventus-Manchester United 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Benvenuti alla diretta del match tra Juventus e Manchester United, valida per la Champions League femminile. L’attesa è finita: tutto è pronto all’Allianz Stadium per vivere in tempo reale emozioni e momenti decisivi di questa sfida. Restate con noi per aggiornamenti continui e analisi live, mentre le squadre si preparano a scendere in campo in questa importante partita europea.

1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto all'Allianz Stadium. 20.54 Entrano in campo le giocatrici. 20.49 Stanno per scendere in campo le giocatrice. 20.45 La Juventus femminile non ha mai vinto contro una squadra inglese. 20.41 Walti, Pinto e Schatzer è oramai diventato il centrocampo titolare delle bianconere. 20.37 Una vittoria per la Juventus vorrebbe dire qualificazione diretta senza passare dal turno supplementare di febbraio. 20.16 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Walti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli, Vangsgaard.

