LIVE Juventus-Manchester United 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | occasione per Vangsgaard!

LIVE Juventus-Manchester United 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: occasione per Vangsgaard!

7? Destro di Vangsgaard respinto da Tullis-Joyce in tuffo.
5? Girelli di testa non trova la porta.
3? Peyraud-Magnin risolve subito un angolo complicato a favore dello United.
1? Inizia la partita!
20.58 Tutto pronto all'Allianz Stadium.
20.54 Entrano in campo le giocatrici.
20.49 Stanno per scendere in campo le giocatrice.
20.45 La Juventus femminile non ha mai vinto contro una squadra inglese.
20.41 Walti, Pinto e Schatzer è oramai diventato il centrocampo titolare delle bianconere.
20.37 Una vittoria per la Juventus vorrebbe dire qualificazione diretta senza passare dal turno supplementare di febbraio.

