LIVE Juventus-Manchester United 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Beccari parte titolare!
Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Manchester United, valida per la Champions League femminile. La partita, ancora senza reti, vede Beccari in campo fin dal primo minuto. Con un centrocampo ormai consolidato formato da Walti, Pinto e Schatzer, le bianconere cercano di sfondare la difesa avversaria. Resta aggiornato cliccando sul link per tutte le ultime notizie e sviluppi della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Walti, Pinto e Schatzer è oramai diventato il centrocampo titolare delle bianconere. 20.37 Una vittoria per la Juventus vorrebbe dire qualificazione diretta senza passare dal turno supplementare di febbraio. 20.16 Ecco le formazioni ufficiali: Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Walti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi. Manchester United: Tullis-Joyce, Janssen, Le Tissier, George, Sandberg, Naalsund, Miyazawa, Park, Malard, Terland, Rolfo. 🔗 Leggi su Oasport.it
