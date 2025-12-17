L' italia selvaggia come non si è mai vista ha prestato la sua bellezza naturale alle riprese di Sandokan la fiction con Can Yaman che si conclude stasera

L'Italia selvaggia si rivela in un'inedita prospettiva, grazie alle riprese della fiction Sandokan con Can Yaman. Ambientazioni spettacolari e paesaggi incontaminati hanno reso il set un luogo unico, creando un'illusione di esotismo. La produzione ha scelto principalmente location italiane, offrendo uno sguardo affascinante su territori naturali ancora poco conosciuti.

P aesaggi mozzafiato immersi in una natura selvaggia e incontaminata. Sembra di stare nel continente asiatico, invece il remake di Sandokan con Can Yaman è stato girato per lo più in Italia. Formello, il Castello di Sammezzana in Toscana, Lamezia Terme, Tropea e Isola di Capo Rizzuto: sono solo alcune delle location dove sono state riprodotte le suggestioni e le atmosfere del romanzo di Emilio Salgari. Dietro le quinte digitali di Sandokan: gli straordinari effetti speciali sono Made in Italy X Ora che la Tigre di Mompracem ci ha salutato (ieri sera in onda l’ultima puntata), ripercorriamo il viaggio attraverso questi posti magnifici tutti italiani. Iodonna.it

