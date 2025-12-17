L'Italia selvaggia si rivela in un'inedita prospettiva, grazie alle riprese della fiction Sandokan con Can Yaman. Ambientazioni spettacolari e paesaggi incontaminati hanno reso il set un luogo unico, creando un'illusione di esotismo. La produzione ha scelto principalmente location italiane, offrendo uno sguardo affascinante su territori naturali ancora poco conosciuti.

© Iodonna.it - L'italia selvaggia, come non si è mai vista, ha prestato la sua bellezza naturale alle riprese di Sandokan, la fiction con Can Yaman che si conclude stasera

P aesaggi mozzafiato immersi in una natura selvaggia e incontaminata. Sembra di stare nel continente asiatico, invece il remake di Sandokan con Can Yaman è stato girato per lo più in Italia. Formello, il Castello di Sammezzana in Toscana, Lamezia Terme, Tropea e Isola di Capo Rizzuto: sono solo alcune delle location dove sono state riprodotte le suggestioni e le atmosfere del romanzo di Emilio Salgari. Dietro le quinte digitali di Sandokan: gli straordinari effetti speciali sono Made in Italy X Ora che la Tigre di Mompracem ci ha salutato (ieri sera in onda l’ultima puntata), ripercorriamo il viaggio attraverso questi posti magnifici tutti italiani. Iodonna.it

