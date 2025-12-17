L’Italia non accoglie tutti i palestinesi di Gaza che dovrebbe

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'emergenza a Gaza si aggrava, ma l'Italia limita l'accoglienza dei palestinesi in attesa di visti. Mentre le condizioni nella Striscia continuano a deteriorarsi, molte famiglie aspettano da mesi senza certezze, evidenziando le difficoltà e le tensioni legate alle politiche di immigrazione e all'assistenza umanitaria.

l8217italia non accoglie tutti i palestinesi di gaza che dovrebbe

© Internazionale.it - L’Italia non accoglie tutti i palestinesi di Gaza che dovrebbe

Mentre nella Striscia la situazione continua a peggiorare, ci sono famiglie che aspettano da mesi il rilascio dei visti. Le storie di una studente che ce l’ha fatta e di un cuoco che non ha smesso di provarci. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Leggi anche: Hamas e Anp trovano l’accordo per il controllo di Gaza. Intanto l’Italia accoglie i bambini palestinesi a Ciampino

Leggi anche: Tajani accoglie bimbi palestinesi: Italia in prima fila per aiutare popolazione civile Gaza – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le ragioni storiche della questione israelo-palestinese. Perché si fanno la guerra La spiegazione

Video Le ragioni storiche della questione israelo-palestinese. Perché si fanno la guerra La spiegazione

L’Italia non accoglie tutti i palestinesi di Gaza che dovrebbe - Mentre nella Striscia la situazione continua a peggiorare, ci sono famiglie che aspettano da mesi il rilascio dei visti. internazionale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.