L’ITALIA IN CHIAVE DI GENERE | a Lecce la terza tappa del format nazionale sulla cultura del lavoro femminile

A Lecce si svolge la terza tappa del format nazionale dedicato alla cultura del lavoro femminile. Promosso dalle Consigliere di Parità Nazionale e Regionale, l’evento riunisce istituzioni, imprese e professionisti per un approfondimento strategico sul futuro dell’occupazione femminile in Italia. Un momento di confronto fondamentale per promuovere pari opportunità e valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

© Romadailynews.it - L'ITALIA IN CHIAVE DI GENERE: a Lecce la terza tappa del format nazionale sulla cultura del lavoro femminile L'evento, promosso dalle Consigliere di Parità Nazionale e Regionale, riunisce istituzioni, imprese e professionisti per un'analisi strategica sul futuro dell'occupazione femminile. Appuntamento il 19 dicembre alla Camera di Commercio di Lecce con i saluti della Sindaca Adriana Poli Bortone Lecce, 12122025 – Dopo gli appuntamenti di Milano e Matera, arriva a Lecce la terza tappa di "Italia in chiave di genere", il format nazionale di informazione, formazione e promozione della cultura del lavoro che valorizza l'occupazione femminile come risorsa strategica per lo sviluppo del Paese. L'iniziativa conclude il suo 2025 con un importante appuntamento nel territorio salentino, in programma il prossimo venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17:00, presso la Sala Urso della Camera di Commercio di Lecce.

