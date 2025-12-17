Liste d’attesa chiuse e il caso dei parmigiani che non riescono a farsi visitare l’Ausl | Agende aperte nessuno sarà lasciato solo

A Parma, molti cittadini hanno incontrato difficoltà nel prenotare visite sanitarie a causa di liste d’attesa chiuse e agende saturate. L’Ausl rassicura: “Agende aperte, nessuno sarà lasciato solo”. Nonostante le promesse, diciotto nuovi casi evidenziano ancora le criticità nel sistema di prenotazione e accesso alle cure.

